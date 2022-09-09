Çanakkale haberleri: Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi Güncel Haberler Çanakkale haberler... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. K.K. idaresindeki 17 ACE 637 plakalı domates yüklü kamyon, Gelibolu- Edirne kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulurken, kasada domatesler çevreye dağıldı. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ve temizlik çalışması başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Doğan Zelova Çanakkale Edirne Güncel Haberler

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