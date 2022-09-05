Çanakkale haberleri... Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı Güncel Haberler Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı. Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Jandarma Güncel Haberler

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