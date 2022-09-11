Çanakkale haberleri... Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Çanakkale haberi... Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Çanakkale-Bursa kara yolunun Kemiklialan mevkisinde, İbrahim E'nin kullandığı 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun D'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadına, aynı yönden gelen ve kazayı fark etmeyen başka araçlar da çarptı. Aysun D, olay yerinde hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler

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