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Çanakkale haberleri: Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

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Çanakkale haberleri: Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale haberler... Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Yunanistan'dan Bandırma'ya seyir halinde olan "ERGE" isimli 90 metre boyundaki kargo gemisinin makinesi, Kumburnu önlerinde arıza yaptı.

Kaptanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine gemi, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Mehmetçik" römorkörünün yardımıyla Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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