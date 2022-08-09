Çanakkale haberleri... Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 23 tarihi sikke ele geçirildi. Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 23 tarihi sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, suça sürüklenen 18 yaşından küçük şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli dönemlere ait üzerinde figürler bulunan 23 sikke, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 metal ile 108 taş obje, 3 AK-47 tip tüfeğe ait dolu fişek bulundu. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Burak Akay Kaçakçılıkla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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