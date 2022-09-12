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Çanakkale haberleri... Çanakkale'de 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi

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Çanakkale haberleri... Çanakkale'de 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" ve "yasa dışı ekim" suçları kapsamında, Biga'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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