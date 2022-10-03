Çanakkale haberleri... Çanakkale'de 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi
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Çanakkale haber... Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.
Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 130 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler Ü.A ve M.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, paketlenmiş halde toplam 130 bin 200 boş makaron ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel