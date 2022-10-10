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Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

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Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale gündem haberi | Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Tekirdağ İtalya Güncel Haberler

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