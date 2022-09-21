Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 54 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botuyla kurtarılarak kıyıya getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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