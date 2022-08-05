Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 53 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Güncel AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler

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