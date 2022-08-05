Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

 - Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title