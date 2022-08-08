Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale habere göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı. Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-61 ve TCSG-905 tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İpek Yavaş/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.