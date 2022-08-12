Çanakkale haberleri | Bayramiç'teki ağıl yangını kontrol altına alındı Çanakkale haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ağılda çıkan ve çevreye yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir ağılda çıkan ve çevreye yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Camikebir Mahallesi yakınında Mehmet Yücel'e ait ağılın açık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, avlu ve odunluk kısmına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmasına başlandı. Güncel AA / Sabahattin Sallama Çanakkale Hisarcık Bayramiç Güncel Haberler

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