Çanakkale haberi: MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinden Çanakkale şehitlerine saygı Çanakkale haberi... Açık deniz eğitimleri devam eden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencileri, Ege Denizi'ne geçiş esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Açık deniz eğitimleri devam eden Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencileri, Ege Denizi'ne geçiş esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemilerindeki açık deniz eğitimlerinin devam ettiği belirtildi. Öğrencilerin, Ege Denizi'ne geçişleri esnasında Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladığı bildirildi. Ege Denizi'nde uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilerin, Aksaz'da liman ziyareti gerçekleştirdiği de kaydedildi. AA / Barış Gündoğan - Güncel Deniz Harp Okulu Ege Denizi Çanakkale Güncel Haberler

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