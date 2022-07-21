Çanakkale haberi | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haberi | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale haberi | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan, Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Çanakkale'ye gelen Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali İlhami Aktaş tarafından karşılandı.

Özgül Özkan Yavuz, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyaretin anısına minyatür şehitler abidesi hediye etti.

Ziyarete Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da katıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Özgül Özkan Yavuz İlhami Aktaş Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title