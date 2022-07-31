Çanakkale haberi! Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular Çanakkale haber... Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Tayfun Özhan yönetimindeki MAI CZ 10 plakalı araç, sabah karşı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy kavşağı mevkisine geldiğinde bariyerlere çarptı. Yaşanan çarpma sonucu sağ ön tekerleği kopan araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan 5 kişilik Özhan aile kazadan yara almadan kurtuldu. Güncel AA / Doğan Zelova Güncel Haberler

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