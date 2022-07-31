Çanakkale haberi! Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haberi! Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Çanakkale haberi! Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Çanakkale haber... Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Tayfun Özhan yönetimindeki MAI CZ 10 plakalı araç, sabah karşı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy kavşağı mevkisine geldiğinde bariyerlere çarptı.

Yaşanan çarpma sonucu sağ ön tekerleği kopan araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobilde bulunan 5 kişilik Özhan aile kazadan yara almadan kurtuldu.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title