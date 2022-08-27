Çanakkale haberi... ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU Güncel Haberler Çanakkale haber... Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 93 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Yalıköy' isimli kargo gemisi karaya oturdu. Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 93 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Yalıköy' isimli kargo gemisi karaya oturdu. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Boğazı Yunanistan Ukrayna Güncel Haberler

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