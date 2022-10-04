Çanakkale haberi... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi Güncel Haberler Çanakkale haberler: Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Bahama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü. Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Bahama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü. İskenderun Limanı'ndan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden, 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk "Glory Dina" isimli boş geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Lapseki ilçesi açıklarında arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi. Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Boğazı Bahama Rusya Güncel Haberler

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