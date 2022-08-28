Çanakkale gündem haberi: ÇANAKKALE BOĞAZI GİRİŞİNDE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI Güncel Haberler Çanakkale yerel gündem haberine göre ÇANAKKALE Boğazı girişinde karaya oturan 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. ÇANAKKALE Boğazı girişinde karaya oturan 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek kurtarıldı. Ukrayna'dan Yunanistan'a gitmek üzere hareket eden 93 metre uzunluğundaki Saint Vincent bayraklı 'Yalıkoy' adlı kargo gemisi, dün boğazın Marmara Denizi yönünden girişiteki Gelibolu ilçesi Bolayır mevkisinde dün karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile KEGM-9 botunun yanı sıra kurtarma uzmanları ve kılavuz kaptanların koordinesindeki yürütülen kurtarma çalışmasıyla gemi yüzdürüldü. Gemi daha sonra 5 numaralı demir sahasına götürülerek demirletildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmara Denizi Yunanistan Gelibolu Ukrayna Güncel Haberler

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