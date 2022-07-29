Çanakkale haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

AA / Burak Akay - Güncel

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