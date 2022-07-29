Çanakkale haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Güncel AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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