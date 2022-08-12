Çanakkale haberi: Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 17 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" ve "KB-20" botlarınca kurtarıldı. Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Güncel AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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