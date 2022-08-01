Çanakkale haberleri... Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale haberi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4510 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / Güncel