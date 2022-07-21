Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 13 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-8" botuyla düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

AA / Burak Akay - Güncel

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