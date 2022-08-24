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Çanakkale haberi: Çan'da fırtına ve yağış etkili oldu

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Gelen Çanakkale haberine göre Çan'da fırtına ve yağış etkili oldu Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi.

Çan'da fırtına ve yağış etkili oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinin arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde yağış ve fırtına kendini hissettirdi. Yağmur suları rüzgarla birleşince korku dolu saniyeler yaşattı.

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçeleri arasında bulunan kırsal yerleşim yerlerinde sağanak yağmur, fırtına ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. 1 dakika süren dolu yağışı ve ardından bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. O anları ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Yağışın bölgede bugünde etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Güncel

Çanakkale Fırtına Biga Çan Güncel Haberler

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