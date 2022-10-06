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Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale haberler: Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bozcaada Fırtına Güncel Haberler

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