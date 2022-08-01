Çanakkale haberi | Biga'da orman yangını (2) Çanakkale gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 96 dakikada kontrol altına alındı. YANGIN KONTROL ALTINDA Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 96 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için ise araştırmaların sürdüğü belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya Çanakkale Güncel Haberler

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