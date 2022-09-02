Çanakkale haberi... Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı Güncel Haberler Çanakkale haberler... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı. 2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi ile tören sona erdi. Programa, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Güncel Kaynak: AA / Doğan Zelova Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Çanakkale Güncel Haberler

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