Çanakkale haber... Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı Güncel Haberler Çanakkale haberine göre Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan dava dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler G.A. ve E.Ö üzerlerinde sahte kimlik ve 2 bin avro nakit para ile Ezine'nin Tavaklı iskelesinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Jandarma Güncel Haberler

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