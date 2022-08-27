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Çanakkale haber: Gökçeada feribot hattında yarın ek seferler düzenlenecek

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Çanakkale haber: Gökçeada feribot hattında yarın ek seferler düzenlenecek

Edinilen Çanakkale haberine göre Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan firma, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan firma, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 01.45, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada hattında da yarın 18 ek sefer gerçekleştirilecek.

Feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı Güncel Haberler

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