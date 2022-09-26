Çanakkale haber: Çanakkale'de gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile elektronik sigara ve tütün ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Çanakkale haberine göre Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi. Çanakkale'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda gümrük kaçağı 21 bin 500 makaron ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler E.Ç, H.N.A. ve U.A'ya ait adreslere eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda, paketlenmiş halde 1500'ü dolu toplam 21 bin 500 makaron ile 4 elektronik sigara ve 9 paket tütün ele geçirildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Güncel Haberler

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