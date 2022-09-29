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Çanakkale haber | Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Çanakkale haber | Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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