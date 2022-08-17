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Çanakkale haber... Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu

Çanakkale haber... Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu

Güncel Haberler

Çanakkale haberi: Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli A.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde figürler bulunan cep saati, çeşitli ebatlarda kiremit heykeller, sarı renkli bileklik, metal heykel, 4 adet sikke, boğa ve aslan figürlü para, renkli taşlar, Osmanlıca yazıların bulunduğu belge ile Arapça yazılı paralar ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Burak Akay - Güncel

Kaçakçılıkla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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