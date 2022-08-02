Çanakkale haber! Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı. Camikebir Mahallesi Şenlik Sokakta bulunan bir eve giren 2 şüpheli, buradan 18 adet çeyrek altın, alyans, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Yaşanan olayın İlçe Emniyet MÜdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Ekipler yapılan incelemede şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan İ.H.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, firari durumdaki diğer şüphelinin aranması sürüyor. Güncel AA / Doğan Zelova Çanakkale Gelibolu Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale haber! Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.