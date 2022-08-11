Çanakkale haber... Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'de, evinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirilen zanlı hakkında yasal işlem yapıldı. Çanakkale'de, evinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirilen zanlı hakkında yasal işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli İ.Ö.Ç'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 amfora ve parçaları, çok sayıda deniz kabuğu fosili, mercan resifi, metal objeler ile çeşitli ebat ve renklerde 23 taş bulundu. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Burak Akay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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