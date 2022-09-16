Çanakkale haber! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
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Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel