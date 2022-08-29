Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 51 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-6" botuyla operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 51 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Güncel Haberler

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