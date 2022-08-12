Çanakkale haber! AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Sahilde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İslam aleminin muharrem ayını kutladı. Aşure dağıtımı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak tarafından yapıldı. Güncel AA / Ercan Özçetin Çanakkale Hisarcık AK Parti Lapseki Güncel Haberler

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