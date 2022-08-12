Haber : Çanakkale haber! AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haber! AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı

 - Güncelleme:
Çanakkale haber! AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığından aşure ikramı

Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sahilde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İslam aleminin muharrem ayını kutladı.

Aşure dağıtımı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çırak tarafından yapıldı.

AA / Ercan Özçetin - Güncel

Çanakkale Hisarcık AK Parti Lapseki Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title