Çanakkale haber | ÇANAKKALE - İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi Güncel Haberler Edinilen Çanakkale gelişmesine göre TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde ileri deniz eğitimleri süren 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi Çanakkale'ye ulaştı. TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde ileri deniz eğitimleri süren 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi Çanakkale'ye ulaştı. İstanbul Tuzla'dan yola çıkan ikinci sınıf öğrencileri, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki liman ziyareti sonrası Çanakkale'ye geldi. Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Boğazı geçişi sırasında kenti "çimariva selamı" ile selamladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin, Çanakkale'deki liman ziyaretinin ardından İstanbul'a doğru seyir yapacakları öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Deniz Harp Okulu Çanakkale Güncel Haberler

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