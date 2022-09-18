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Çanakkale gündem haberleri... Gelibolu'da ilk kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

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Çanakkale gündem haberleri... Gelibolu'da ilk kez 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' yapıldı

Çanakkale haberi... Gelibolu ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gelibolu ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci ve Saros Gönüllüsü Tuğba Diner öncülüğünde ilçede ilk kez gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinde yaklaşık 200 kadın, bisikletleriyle Balıkhane Meydanı'nda toplandı.

Tuğba Diner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların toplumda görünürlüğünü artırmak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini iletmek için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini belirten Diner, katılan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Tur, Feneraltı'nda sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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