Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü

Güncel Haberler

Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen apartman yönetici yardımcısı yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen apartman yönetici yardımcısı yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç (65), aynı binada yaşayan S.Y'den (21) aidat borcunu istemek için bu kişinin iş yerine gitti.

S.Y. ile Koç arasında çıkan tartışma, iş yerinde bulunan O.Y. ve T.B'nin araya girmesiyle sona erdi.

Daha sonra iki kişi tarafından takip edilerek sokakta darbedildiği ileri sürülen Koç için çevredekiler 112 Acil Sağlık ekibini arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Koç'un, beyin travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler S.Y, O.Y. ve T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Ahmet Koç Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title