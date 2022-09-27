Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale'de kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı Köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı Köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde bulunan Türk Telekom'a ait kabloları gece geç saatlerde çaldıkları iddiası ile yakalanan ve Çan ilçesinde ikamet eden Ü.K, M.B ve E.E jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmada ifadeleri alınan 3 zanlı savcılığa sevk edildi. Bayramiç savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar kablo hırsızlığı iddiası ile çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sabahattin Sallama Türk Telekom Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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