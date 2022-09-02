Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Çanakkale haberler... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale yönünden Balıkesir istikametine giden Ersin Arar idaresindeki 35 AKH 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mesut Caner'in kullandığı 34 TY 2711 plakalı otomobil, Nusratlı mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Caner ve Arar ile otomobillerde bulunan Sibel İnal, Semra İnal ve Armağan Caner yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel