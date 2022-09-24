Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü Güncel Haberler Çanakkale haberler: Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti. İlyasalan köyünde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Sabri Bayram (73), bahçesindeki otları yaktı. Bir süre sonra alevlerin arasında kalan Bayram, yakınları tarafından yanmış bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram'ın cesedi, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Serten Akkaya Çanakkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.