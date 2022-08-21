Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Çanakkale habere göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden M.K. yönetimindeki 34 JN 6838 plakalı otomobile Bolayır mevkisinde M.A. kontrolündeki 34 PE 7277 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görüp duran M.Ö. idaresindeki 10 AAL 361 plakalı otomobile de C.A'nın kullandığı 34 DHY 596 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan M.K, M.Ö. ve C.A. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan M.A. ise ayakta tedavi edildi. Güncel Kaynak: AA / Doğan Zelova Çanakkale Keşan Güncel Haberler

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