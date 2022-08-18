Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
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Çanakkale haber... Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.
İçinde iki kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri Umurbey önlerinde arızalandı.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Karakova Eksen Tersanesine yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel