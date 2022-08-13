Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı Çanakkale haberleri: Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi. Boğaz geçişi yapan içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki özel teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı. Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. Güncel AA / Burak Akay Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Çanakkale Güncel Haberler

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