Çanakkale gündem: Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu
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Çanakkale haberlerine göre UKRAYNA'dan Yunanistan'a giden 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturdu.
UKRAYNA'dan Yunanistan'a giden 93 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturdu.
Ukrayna'dan Yunanistan'a gitmek için yola çıkan 93 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Yalıköy' isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı girişinde Gelibolu yakınlarında karaya oturdu. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-9 Hızlı Tahlisiye Botu sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel