Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale yerel gündem haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 58 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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