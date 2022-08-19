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Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale haberler: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelerden 10 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

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