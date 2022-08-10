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Çanakkale gündem haberleri | Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Çanakkale gündem haberleri | Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale haberi... Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük yangınına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çöplük yangınına müdahale ediliyor.

Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA / Burak Akay - Güncel

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