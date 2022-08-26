Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de sağanak nedeniyle bir köy yolunda göçme meydana geldi Güncel Haberler Çanakkale gündem haberine göre Çanakkale'nim Ezine ilçesinde kuvvetli yağış köy yolunda göçmeye neden oldu. Çanakkale'nim Ezine ilçesinde kuvvetli yağış köy yolunda göçmeye neden oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Güllüce köyünden geçen Çakal Deresi'nin debisini yükseltti. Bunun sonucunda köyün girişinde yolda göçme yaşandı. Köye geçişler kapatılırken, jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kızılgüneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ezine'nin iki gündür sağanak etkisinde bulunduğunu söyledi. Vatandaşları bu konuda uyardıklarını belirten Kızılgüneş, "Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık, bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımızdan bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamalarını bir kez daha rica ediyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Jandarma Güncel Haberler

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